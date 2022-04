Coreia do Sul levantará a maioria das restrições anticovid

A Coreia do Sul suspenderá a maioria de suas medidas de distanciamento social, mas não o uso obrigatório de máscaras, disse seu governo nesta sexta-feira (15), citando uma queda dramática nos casos de covid-19 após um surto da ômicron.



Os sul-coreanos serão obrigados a usar máscaras dentro de espaços fechados "por um tempo considerável", disseram as autoridades, mas a exigência ao ar livre pode ser suspensa em duas semanas se os casos continuarem em queda.



"O fechamento de negócios à meia-noite e a limitação de 10 pessoas nas reuniões serão suspensas a partir de segunda-feira", disse o primeiro-ministro Kim Boo-kyum.



A decisão encerra dois anos de rigorosas medidas sanitárias que colocaram em dificuldade muitos pequenos negócios e aponta para um retorno à normalidade.



A Coreia do Sul parece ter ultrapassado o pico de um surto da ômicron que estava causando 620.000 infecções por semana em meados de março. Na última semana, o número caiu abaixo de 100.000.



Mais de 86% dos 51 milhões de sul-coreanos estão vacinados e a maioria recebeu uma dose de reforço.



Cerca de 20.000 pessoas morreram no país devido ao coronavírus, o que representa uma taxa de mortalidade de 0,13%, uma das mais baixas do mundo.