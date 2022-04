FBI acusa hackers ligados à Coreia do Norte de roubar US$ 620 milhões em criptomoedas

Um grupo de hackers vinculados à Coreia do Norte foi responsável pelo roubo de 620 milhões de dólares em criptomoedas em um ataque em março contra jogadores do videogame Axie Infinity, informaram as autoridades americanas nesta quinta-feira (15).



Este é um dos maiores ataques hackers contra criptomoedas até o momento e traz questionamentos sobre a segurança nesta indústria incipiente.



O roubo, no mês passado, aos criadores do Axie Infinity, videogame no qual pode-se ganhar criptomoedas jogando com ou trocando avatares, ocorreu poucas semanas depois de ladrões roubarem cerca de 320 milhões de dólares em um ataque similar.



"Graças à nossa investigação, confirmamos que o Grupo Lazarus e APT38, atores on-line associados com a Coreia do Norte, são responsáveis pelo roubo", informou o FBI em um comunicado.



Em 2014, o Lazarus Group foi acusado de hackear a Sony Pictures Entertainment como vingança por "The Interview", filme satírico que debochava do líder norte-coreano Kim Jong Un.



O programa cibernético da Coreia do Norte se expandiu desde meados da década de 1990 até se tornar uma unidade com 6.000 membros, conhecida como Escritório 121, que opera de vários países, como Belarus, China, Índia, Malásia e Rússia, segundo um informe militar americano de 2020.



Os hackers norte-coreanos roubaram cerca de 400 milhões de dólares em criptos através de ciberataques a pontos de venda de moeda digital no ano passado, informou em janeiro a plataforma de dados de blockchain Chainalysis.



No caso do ataque à Axie Infinity, os hackers aproveitaram os pontos fracos da configuração adotada pela empresa responsável pelo game, Sky Mavis, sediada no Vietnã.



A empresa precisou enfrentar um problema: a cadeia de blocos (blockchain) ethereum, onde são registradas as transações na criptomoeda ether, é relativamente lenta e cara. Então, para permitir que os jogadores da Axie Infinity comprassem e vendessem em alta velocidade, a empresa criou uma moeda no jogo e uma cadeia lateral (sidechain) com uma ponte para a cadeia de blocos principal da Ethereum.



O resultado foi mais rápido e mais barato, porém menos seguro.