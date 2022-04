Petróleo sobe, influenciado por possíveis medidas europeias contra Rússia

Os preços do petróleo recuperaram impulso nesta quinta-feira (14), com o Brent voltando a ficar acima dos 110 dólares o barril, após informes de que a União Europeia (UE) prepara um embargo às exportações de petróleo russo.



Em Londres, o barril de Brent para entrega em junho subiu 2,68% a 111,70 dólares. O barril de WTI para entrega em maio no mercado de Nova York subiu 2,58% a 106,95 dólares.



O jornal The New York Times reportou nesta quinta-feira que a UE "está desenvolvendo um plano para embargar o petróleo russo e isso, obviamente, movimentou o mercado" em plena sessão, disse Matt Smith, da companhia Kpler.



Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o boletim periódico "mudou completamente" o rumo dos preços.



"Isto significaria que os países europeus vão buscar uma oferta alternativa, o que é difícil de encontrar porque a Opep+ se negou a usar sua capacidade de produção extra para complementar o petróleo russo", disse o analista para explicar a forte alta dos preços, que caíram pela manhã.



