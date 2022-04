Bombardeios israelenses perto da capital síria Damasco (agência)

Israel realizou nesta quinta-feira (14) à noite ataques aéreos contra algumas posições perto da capital síria, Damasco, informou a agência de notícias SANA.



"Um ataque aéreo israelense teve como objetivo algumas posições perto de Damasco", afirmou a SANA, destacando que várias explosões foram ouvidas na região.



A agência oficial síria não informou sobre vítimas.



Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), a aviação israelense atacou posições militares no sudoeste da capital síria.



Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho, tendo como alvo posições do exército sírio, forças iranianas e do Hezbollah libanês.