Iate do oligarca russo Alisher Usmanov é apreendido na Alemanha

A Alemanha apreendeu oficialmente o maior iate do mundo, de propriedade do oligarca russo Alisher Usmanov, nesta quinta-feira, como parte das sanções contra Moscou pela guerra na Ucrânia, segundo uma fonte policial.



O iate "Dilbar", com 156 metros de comprimento e um valor estimado em cerca de 600 milhões de dólares (segundo a revista Forbes) estava em reparos em Hamburgo desde outubro de 2021.



A alfândega alemã investigava seu proprietário há várias semanas com suspeitas de que estaria escondido em paraísos fiscais.



Mas "após longas investigações", a polícia judiciária alemã conseguiu identificar sua proprietária, a irmã de Alisher Usmanov, Gulbajor Ismailova, que também estava na mira das sanções europeias.



Seu irmão, de 68 anos, foi listado em 2021 como a sexta pessoa mais rica do Reino Unido, segundo o Sunday Times.



Dezenas de iates pertencentes a oligarcas russos foram apreendidos após as sanções ocidentais.