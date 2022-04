Tribunal dos EUA condena jihadista do EI por morte de reféns

Um tribunal dos Estados Unidos condenou o jihadista do Estado Islâmico (EI) El Shafee el Sheikh nesta quinta-feira por ter participado do sequestro e assassinato de quatro reféns americanos na Síria como membro da célula "Beatles".



Acusado de fazer parte da célula batizada pelos reféns por seu sotaque britânico, El Shafee, o Sheikh, foi julgado na cidade de Alexandria, perto de Washington, por seu papel na captura e morte dos jornalistas James Foley e Steven Sotloff, além dos voluntários Kayla Müller e Peter Kassig.



Sua sentença será conhecida mais tarde. Ele pode pegar prisão perpétua.



El Shafee el Sheikh, 33, permaneceu em silêncio durante este primeiro grande julgamento contra o grupo jihadista nos Estados Unidos, que durou duas semanas.



Nas palavras de seu advogado, ele reconheceu ter se alistado no EI, mas negou ser um dos "Beatles".



A promotoria afirma que foi "Ringo", enquanto alguns reféns acreditam que foi "George".



Os ex-reféns chamados para depor não o identificaram como integrante do grupo.



El Shafee el Sheikh foi preso em 2018 pelas forças curdas na Síria junto com outro membro do trio, Alexanda Kotey.



Eles foram levados para os Estados Unidos para serem julgados, mas Kotey optou por se declarar culpado e será sentenciado em 29 de abril.



O membro remanescente do grupo, Mohamed Emwazi, foi morto em um ataque de drone em 2015.



Ele foi apelidado de "Jihadi John" e foi identificado depois de aparecer com uma faca de açougueiro em vídeos de propaganda do Estado Islâmico mostrando a decapitação de reféns ocidentais.