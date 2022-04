Irã pede ao Iraque que seu território não sirva de base para desestabilizar a segurança

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, exigiu nesta quinta-feira (14) que o Iraque não use seu território para desestabilizar a segurança da República Islâmica, de acordo com um comunicado da Presidência.



"O Irã espera firmemente que os países vizinhos, em particular o Iraque, não autorizem qualquer presença que possa desestabilizar a segurança da República Islâmica", disse Raisi em comunicado presidencial.



Raisi enfatizou que o Irã monitora de perto os movimentos de Israel e não permitirá que seu maior inimigo coloque em risco a segurança da região de outro país, incluindo o Iraque.



O presidente iraniano emitiu esses avisos durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein.



Este último respondeu que seu país não servirá de base para ações contra a segurança do Irã, segundo o comunicado.



"Estamos preparados para uma maior cooperação, inclusive no campo da segurança", acrescentou o chefe da diplomacia iraquiana.