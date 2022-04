Ucrânia rejeita afirmações da Rússia de que bombardeou cidades fronteiriças

Kiev rejeitou, nesta quinta-feira (14), afirmações de Moscou de que a Ucrânia bombardeou cidades fronteiriças russas, acusando por sua vez a Rússia de planejar "ataques terroristas" na região fronteiriça para alimentar a "histeria antiucraniana".



Segundo o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, "os serviços especiais do inimigo começaram a colocar em prática um plano para realizar atentados terroristas com o objetivo de injetar histeria antiucraniana na Rússia".



Sem negar formalmente, o conselho denunciou as alegações do governador da região russa de Kursk de que uma cidade no distrito de Korenevski havia sido bombardeada pelo território ucraniano, bem como alegações de que um posto de fronteira na região de Bryansk havia sido atingido.



Um pouco antes, o Comitê de Investigação da Rússia afirmou que dois helicópteros ucranianos "equipados com armas pesadas" entraram na Rússia e realizaram "pelo menos seis tiros em casas residenciais na vila de Klimovo" na região de Bryansk.



Sete pessoas, incluindo um bebê, ficaram feridas "em graus variados", segundo esta fonte.



Essas alegações são impossíveis de verificar de forma independente.



A Rússia, que lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, acusou repetidamente as forças de Kiev de realizar ataques em seu território.