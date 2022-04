Reino Unido autoriza vacina anticovid do laboratório Valneva

A vacina contra a covid-19 do laboratório franco-austríaco Valneva foi aprovada no Reino Unido, anunciou a agência reguladora MHRA nesta quinta-feira (14).



"A vacina contra a covid-19 desenvolvida por Valneva recebeu hoje a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde" (MHRA, na sigla em inglês), informou a agência em comunicado.



Valneva já havia recebido autorização para uso emergencial de seu imunizante no Bahrein, que comprou um milhão de doses.



O laboratório também assinou um acordo com a Comissão Europeia para fornecer um máximo de 60 milhões de doses em 2022 e 2023.



Valneva é a sexta nova vacina contra o coronavírus a ser autorizada no Reino Unido, juntando-se à AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson) e Novavax.



A vacina Valneva pode ser usada entre pessoas de 18 a 50 anos e exige um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Pode ser armazenada em temperatura normal de refrigeração, o que facilita seu uso.



Baseado em um vírus inativado, usa tecnologia convencional que pode tentar pacientes relutantes a novos procedimentos, como o RNA mensageiro.



"Esta aprovação pode abrir caminho para propor uma solução alternativa de vacina para a população britânica", reagiu Thomas Lingelbach, CEO da Valneva, em comunicado. Também "pode levar a novas autorizações de comercialização em outras partes do mundo", acrescentou.



O MHRA também autorizou na quinta-feira a vacina da Moderna para ser aplicada em crianças entre 6 e 11 anos, complementando o imunizante da Pfizer, que já foi aprovado para essa faixa etária.



VALNEVA