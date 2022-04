BCE mantém juros em zero e confirma fim do plano de estímulo no terceiro trimestre

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira (14) manter as suas principais taxas de juro em zero e confirmou que, apesar da inflação, vai continuar com as suas compras líquidas de dívida até "o terceiro trimestre", segundo um comunicado.



A taxa de juro principal manteve-se em zero e a taxa aplicada a uma parte da liquidez bancária não distribuída em crédito mantém-se negativa em 0,50%.



Os outros grandes bancos centrais já aumentaram suas taxas de juros em reação ao aumento dos preços.



A instituição europeia sediada em Frankfurt é, portanto, a única que ainda não decidiu modificar suas taxas, apesar de vários fatores -entre eles, a guerra na Ucrânia- terem acelerado as tensões inflacionárias.



No entanto, espera-se que o primeiro aumento das taxas do BCE ocorra "algum tempo depois" do fim da compra de dívida, previsto para o terceiro trimestre do ano, segundo a instituição, sem dar mais detalhes.