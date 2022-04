Manobras russas no Mar do Japão, no contexto de tensão entre Moscou e Tóquio sobre a Ucrânia

Submarinos russos dispararam mísseis durante manobras no Mar do Japão, anunciou o Ministério da Defesa nesta quinta-feira (14), em meio à tensão entre Moscou e Tóquio sobre a Ucrânia.



"Submarinos da Frota do Pacífico dispararam mísseis de cruzeiro Kalibr contra navios inimigos fictícios", disse o ministério russo em comunicado.



Mais de 15 navios participaram dessas manobras, incluindo dois submarinos, o "Petropavlovsk-Kamchatsky" e o "Volkov", que "dispararam mísseis de cruzeiro de uma posição submersa no Mar do Japão" e "alcançaram com sucesso seu alvo", acrescentaram as mesmas fontes.



O ministério divulgou um vídeo mostrando os mísseis lançados para fora da água e subindo para o céu.



Essas manobras produzem um clima de tensões entre a Rússia e o Japão, que declarou um embargo ao carvão russo em reação à intervenção militar de Moscou na Ucrânia.



O Japão, aliado dos Estados Unidos, mantém relações complexas com a Rússia, com a qual não assinou um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial, devido ao conflito por quatro pequenas ilhas do arquipélago das Curilhas.



Essas ilhas foram tomadas pelo exército soviético nos últimos dias da guerra e nunca foram devolvidas ao Japão, que as chama de "territórios do norte" e as considera suas.