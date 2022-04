David Cronenberg, James Gray e os irmãos Dardenne em competição no 75º Festival de Cinema de Cannes

O cineasta canadense David Cronenberg, o americano James Gray, os irmãos belgas Dardenne e o russo Kirill Serebrennikov, atualmente no exterior, disputarão a Palma de Ouro no 75º Festival de Cannes, anunciou o delegado geral do concurso, Thierry Fremaux.



Um total de 18 filmes participam da seleção oficial do festival, que acontece de 17 a 28 de maio.



Mais de 2.000 filmes candidatos foram submetidos à seleção oficial para um concurso que aos poucos volta à normalidade, após dois anos de pandemia.



O festival vai apagar oficialmente suas 75 velas com um ato especial no dia 24 de maio. "Não se trata necessariamente de celebrar seu passado (...), mas de celebrar igualmente o presente e o futuro", disse Frambux.



Nenhum filme ibero-americano disputa este ano o prêmio máximo, depois de uma discreta participação no ano passado, com menos de dez criações em todas as categorias.



A cineasta francesa Claire Denis está apresentando "Stars at Noon", um filme ambientado na América Central, explicou Frambux.



Da Costa Rica, o filme "Domingo e o Nevoeiro" do jovem autor Ariel Escalante concorre na seção "Um Certo Olhar".