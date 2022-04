O governo britânico confiou nesta quinta-feira (14) o controle das travessias ilegais do Canal da Mancha à Marinha Real e não à guarda costeira e construirá novos centros de recepção para imigrantes ilegais que chegam às suas costas.



"A partir de hoje, a Royal Navy assumirá o comando operacional no Canal da Mancha (...) para garantir que nenhuma embarcação chegue ao Reino Unido sem ser detectada", anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson, após assinar um controverso acordo com Ruanda para enviar os migrantes clandestinos a esse país africano.