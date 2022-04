Navio de guerra russo 'seriamente danificado' após explosão de munição

Um navio de guerra russo no Mar Negro foi "seriamente danificado" por uma explosão de munição, disseram agências estatais russas nesta quinta-feira, depois que a Ucrânia alegou ter atacado o navio.



"Devido a um incêndio, a munição explodiu no cruzeiro de mísseis Moskva. O navio foi seriamente danificado", declarou o Ministério da Defesa, citado por esses meios de comunicação.



A tripulação do navio foi evacuada e a causa do incêndio está sendo determinada, acrescentou.



"Os mísseis Netuno que vigiam o Mar Negro causaram danos muito sérios ao navio russo. Glória à Ucrânia!", escreveu mais cedo o governador Maksym Marchenko no Telegram.



Um assessor do presidente ucraniano, Oleksii Arestovich, confirmou no YouTube os ataques ucranianos ao navio, sem indicar sua localização.



"(O navio) queima forte. Agora mesmo. E com este mar tempestuoso não se sabe quando eles poderão receber ajuda. São 510 tripulantes", afirmou durante uma transmissão pelo YouTube.



O Moskva ganhou notoriedade no início da guerra quando exigiu a rendição das tropas de fronteira ucranianas estacionadas na pequena Ilha da Cobra, que recusaram desafiadoramente.



Acreditou-se inicialmente que os soldados ucranianos tinham sido mortos, mas na verdade eles foram feitos reféns e depois libertados em uma troca de prisioneiros com a Rússia no final de março, de acordo com o Parlamento ucraniano.



Em 24 de março, um mês após o início da invasão russa da Ucrânia, a marinha ucraniana alegou ter destruído um navio russo ancorado no porto de Berdyansk, cidade próxima a Mariupol, no Mar de Azov.



