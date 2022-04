Wall Street fecha em alta, impulsionada por tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou em alta de quarta-feira (13) graças a uma queda das taxas dos bônus do Tesouro que impulsionou os valores tecnológicos.



O índice Dow Jones subiu 1,01% a 34.564,59 unidades, o tecnológico Nasdaq 2,03% a 13.643,59 pontos, e o S&P; 500 1,12% a 4.446,59 pontos.



Os índices mostraram "certa resiliência depois de novos dados severos de inflação e com um começo desigual na temporada de resultados" trimestrais de empresas, resumiram os analistas da Schwab.



O encarecimento da gasolina em meio à guerra na Ucrânia fez disparar em março os preços no atacado nos Estados Unidos, que registraram um aumento de 11,2% em 12 meses.



Os rendimentos dos bônus subiram no começo da semana devido aos dados de inflação e à perspectiva de um aumento maior das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). Os Estados Unidos registraram um forte aumento de preços ao consumidor em 12 meses de 8,5% a março, o maior desde dezembro de 1981.



Às 20h GMT (17h de Brasília) desta quarta-feira, os rendimentos dos bônus do Tesouro com dez anos de prazo operavam em queda de 2,69%.



"As taxas dos títulos subiram muito rápido", avaliou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



Para Chris Low, da FHN Financial, "os dados da inflação foram certamente ruins, mas já passaram e o mercado se sentiu um pouco supervalorizado antes de um fim de semana prolongado". Os mercados não operam na sexta-feira.



Alguns analistas fazem uma leitura mais otimista da inflação, que poderia ter atingido "um pico", destacou Mazen Issa, da TD Securities.



Entre os valores do dia, JPMorgan, o maior banco dos Estados Unidos por ativos, perdeu 3,24% após publicar resultados trimestrais que decepcionaram os operadores.



Enquanto isso, a Delta Airlines subiu 6,27% graças a resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre.



Alguns grandes nomes da tecnologia também recuperaram terreno: Google (Alphabet) subiu 1,49%, Amazon 3,15%, Tesla 3,59% e Twitter 3,08%.