Ucrânia reivindica ataque a navio de guerra russo

Forças ucranianas danificaram um navio de guerra russo no Mar Negro com ataques de mísseis na quarta-feira, disse o governador da cidade portuária de Odessa.



"Os mísseis Netuno que guardam o Mar Negro causaram danos muito sérios ao navio russo. Glória à Ucrânia!", escreveu o governador Maksym Marchenko no Telegram.



Um assessor do presidente ucraniano, Oleksii Arestovich, confirmou no YouTube os ataques ucranianos ao navio, sem indicar sua localização.



"(O navio) queima forte. Agora mesmo. E com este mar tempestuoso não se sabe quando eles poderão receber ajuda. São 510 tripulantes", afirmou durante uma transmissão pelo YouTube.



Essas alegações não puderam ser verificadas imediatamente pela AFP.



As agências de notícias russas até agora não relataram nenhum incêndio em um navio militar.



Em 24 de março, um mês após o início da invasão russa da Ucrânia, a marinha ucraniana alegou ter destruído um navio russo ancorado no porto de Berdyansk, cidade próxima a Mariupol, no Mar de Azov.



Moscou não havia confirmado essa informação. Os militares russos raramente fornecem dados sobre suas perdas.



