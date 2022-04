Exército israelense mata dois jovens palestinos na Cisjordânia, diz ministério palestino

O exército israelense matou dois jovens palestinos nesta quarta-feira (13) em dois incidentes separados ocorridos na Cisjordânia, afirmou o Ministério da Saúde palestino.



Segundo essas fontes, um palestino de 16 anos foi morto a tiros em Husan, uma cidade perto de Belém, ao sul da Cisjordânia, território ocupado por Israel. O exército israelense disse que "um suspeito" jogou um coquetel molotov nos soldados e eles atiraram de volta para "parar a ameaça imediata".



Pouco depois, o ministério palestino informou que outro jovem, de cerca de 18 anos, "morreu após receber um tiro no peito, disparado por soldados israelenses" em confrontos após a prisão de uma pessoa na cidade de Silwad, perto de Ramallah, no centro da Cisjordânia.



Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no incidente, de acordo com essas fontes.