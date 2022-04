A polícia de Nova York prendeu o suspeito acusado de atirar em 10 pessoas em um vagão de metrô lotado no Brooklyn, mais de 24 horas após o ataque aterrorizante, informou a mídia americana nesta quarta-feira (13).



A polícia identificou Frank James, de 62 anos, como suspeito do incidente. A CNN informou que ele foi visto por dois policiais em uma rua de Manhattan e levado sob custódia. As autoridades devem fornecer um resumo sobre o caso ainda nesta quarta-feira.