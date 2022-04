O Exército russo ameaçou nesta quarta-feira (13) atacar centros de comando na capital ucraniana, Kiev, que Moscou havia desistido de tomar até agora, se as tropas ucranianas continuarem atacando o território russo.



"Vemos tentativas de sabotagem e bombardeios das forças ucranianas contra posições no território da Federação da Rússia", disse o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.



"Se esses fatos continuarem, o Exército russo atacará centros de tomada de decisões, também em Kiev", acrescentou.