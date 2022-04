Chileno Zepeda recorre da condenação por homicídio de ex-namorada

Condenado ontem, na França, a 28 anos de prisão pelo assassinato de uma ex-namorada, a japonesa Narumi Kurosaki, o chileno Nicolás Zepeda recorreu da sentença - disseram seus advogados nesta quarta-feira (13) à AFP.



O chileno, de 31 anos, foi julgado durante duas semanas em Besançon, no leste da França.



No julgamento, iniciado em 29 de março, Zepeda negou, repetidamente, as acusações contra ele: matar Kurosaki, em dezembro de 2016, nesta mesma localidade, onde a jovem estudava francês, e se desfazer do corpo, movido por "ciúmes".



O corpo da jovem nunca foi encontrado.



"Seu recurso é de alguém que continua em negação", declarou a advogada da família da vítima, Sylvie Galley.



"Será um sofrimento enorme para meus clientes reviver este julgamento (...). Queriam se reconstruir, encerrar o luto por Narumi, na medida do possível, mas vou ter de dizer a eles que a serenidade durou apenas 12 horas", acrescentou.



"Se for para fazer o mesmo julgamento e nos inundar de contradições, mentiras e estratégias de evasão, nada disso tem grande interesse", afirmou, por sua vez, Randall Schwerdorffer, advogado do namorado francês da vítima, quando ela desapareceu.



"Mas se Nicolás Zepeda permitir que o julgamento sirva para esclarecer a verdade, pode ser importante, sobretudo, se disser o que aconteceu exatamente e onde está o corpo de Narumi", completou.



Segundo a Promotoria, o chileno teria "asfixiado", ou "estrangulado" a jovem na noite de 4 para 5 de dezembro de 2016. Várias testemunhas relataram terem ouvido "golpes" e "gritos aterrorizantes" de uma mulher na residência universitária, nesta data, em torno das três da manhã.



O chileno foi extraditado para a França em 2020.