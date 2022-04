Britânico 'radicalizado' é condenado à prisão perpétua por morte de deputado

O britânico Ali Harbi Ali, um autorradicalizado seguidor do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira (13), sem possibilidade de redução da pena, pelo assassinato do deputado conservador Davis Amess, de 69 anos, um crime que chocou o Reino Unido.



Este ferrenho defensor do Brexit e católico fervoroso foi esfaqueado mais de 20 vezes, em 15 de outubro passado, durante reunião com seus eleitores em uma igreja metodista de Leigh-on-Sea, cerca de 60 quilômetros a leste de Londres.



No anúncio da sentença, o juiz londrino Nigel Sweeney disse não ter "qualquer dúvida" de que deveria condená-lo à prisão perpétua pelo homicídio do legislador.



"Foi um assassinato que atingiu o coração da nossa democracia", frisou o magistrado.



Já o promotor Tom Little descreveu o homicídio de Amess como um "ato de vingança", premeditado "durante muito tempo" e "especialmente grave" por ter sido cometido contra um político eleito no momento em que exercia suas funções públicas.



Alegando motivos religiosos, recusou-se a ficar de pé quando o júri leu seu veredicto de culpa na segunda-feira (11), na presença da família de Amess, que deixou cinco filhos.



Nascido e criado em Londres em uma família de origem somali, Ali, de 26 anos, declarou-se inocente de início. Durante o julgamento, porém, afirmou ter atacado o político conservador inglês para evitar que causasse "dano aos muçulmanos", alegando que "isso envia uma mensagem para seus colegas". Na corte, também se definiu como simpatizante do EI e disse ter agido sozinho.



Declarou, ainda, que não tinha qualquer remorso por ter matado o deputado, então membro do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson e que votou a favor de se bombardear a Síria, em 2014. Antes de atacá-lo, Ali chegou, inclusive, a considerar assassinar outros deputados.



No verão passado (inverno no Brasil), rondou o Parlamento armado com uma faca, fez perguntas sobre alguns legisladores e esteve várias vezes perto da residência do ministro Michael Gove.



- Apelo por unidade -



"Parte nosso coração saber que nosso marido e pai certamente saudou o assassino com um sorriso amigável, ansioso por ajudar. O quão repugnante é pensar no que aconteceu depois, algo que vai além da maldade", disse a família do deputado em uma declaração emitida após sentença.



A família voltou, no entanto, a defender a unidade, independentemente de crenças religiosas, ou políticas, como já haviam feito em outubro, convidando todos a tratarem seus semelhantes com amabilidade, amor e compreensão".



"Isso é mais necessário do que nunca agora", frisaram os familiares de Amess.



Ali foi preso no local, onde se sentou para esperar a chegada da polícia. De acordo com a imprensa britânica, já havia sido submetido a um programa contra a radicalização. Ainda assim, não era considerado "de risco" por parte dos serviços de segurança britânicos.



Filho de um ex-assessor do primeiro-ministro somali, o acusado "se radicalizou na internet" em 2014, afirmou um de seus amigos. Abandonou a universidade, assim como seus planos de se tornar médico, e considerou ir lutar na Síria, até decidir atacar em solo britânico.



O homicídio de Amess chocou o Reino Unido, já marcado pela morte da deputada trabalhista pró-europeia Jo Cox, de 41 anos, em junho de 2016. Ela foi assassinada por um simpatizante neonazista uma semana antes do referendo sobre o Brexit.



Sua morte provocou apelos de reforço da segurança dos parlamentares, apesar do risco de que um aumento nessa proteção possa implicar restrições à tradição dos parlamentares britânicos de se reunirem, semanalmente, com seus eleitores.



"Quando ele (Amess) morreu, estava fazendo o que acreditava ser, firmemente, a parte mais importante do trabalho de qualquer parlamentar: oferecer ajuda aos necessitados", declarou o primeiro-ministro Boris Johnson durante uma homenagem em outubro passado.