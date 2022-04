Britânico 'radicalizado' é condenado à prisão perpétua por morte de deputado

O britânico Ali Harbi Ali, um autorradicalizado seguidor do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira (13), sem possibilidade de redução da pena, pelo assassinato do deputado conservador Davis Amess, de 69 anos, um crime que chocou o Reino Unido.



O político foi morto a facadas, no momento em que se reunia com seus eleitores em uma pequena localidade ao leste de Londres, em 15 de outubro passado.



No anúncio da sentença, o juiz londrino Nigel Sweeney disse não ter "qualquer dúvida" de que deveria condená-lo à prisão perpétua pelo homicídio do legislador.



"Foi um assassinato que atingiu o coração da nossa democracia", frisou o magistrado.



Nascido e criado em Londres em uma família de origem somali, Ali, de 26 anos, declarou-se inocente de início. Durante o julgamento, porém, afirmou ter atacado o político conservador inglês para evitar que causasse "dano aos muçulmanos", alegando que "isso envia uma mensagem para seus colegas". Definiu-se como simpatizante do EI e disse ter agido sozinho.



Declarou, ainda, que não tinha qualquer remorso por ter matado o deputado, que votou a favor de se bombardear a Síria, em 2014.



Alegando motivos religiosos, recusou-se a ficar de pé quando o júri leu seu veredicto de culpa na segunda-feira (11), na presença da família de Amess, que deixou cinco filhos.