Finlândia tomará decisão sobre possível adesão à Otan em algumas semanas

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, afirmou nesta quarta-feira que o país decidirá se pede a adesão à Otan em "algumas semanas", após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.



"Penso que acontecerá bastante rápido. Em algumas semanas, não em meses", disse Marin em uma entrevista coletiva ao lado da primeira-ministra sueca Magdalena Andersson.



A Suécia também debate se solicitará a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte após o ataque russo à Ucrânia.



Sem expressar abertamente sua preferência, a chefe de Governo finlandesa destacou as vantagens de integrar a aliança militar, e não apenas como sócio, status atual da Finlândia.



"Não há outra forma de ter garantias de segurança que no âmbito da defesa conjunta e da dissuasão, como garante o artigo 5 da Otan", afirmou.



"A diferença entre ser sócio e membro é muito clara e continuará sendo", disse Marin.



O debate sobre a adesão começará nesta quarta-feira no Parlamento finlandês e o Executivo já deu a entender que pode tomar uma decisão até meados do ano.



Uma reunião de cúpula da Otan está prevista para os dias 29 e 30 de junho em Madri.



Paralelamente à visita de Marin à Suécia, o governo apresentou nesta quarta-feira ao Parlamento um "livro branco" sobre a situação estratégica após a invasão russa da Ucrânia, com o objetivo de intensificar os debates.