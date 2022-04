Forças israelenses matam palestino na Cisjordânia ocupada

As forças israelenses mataram um palestino na cidade de Nablus nesta quarta-feira, no quinto dia de operações militares na Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino.



"Muhammad Hassan Muhammad Assaf, de 34 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro no peito por parte do exército de ocupação israelense durante um ataque na cidade de Nablus", afirmou o ministério.



O exército de Israel não comentou a informação até o momento, mas anunciou algumas horas antes que suas tropas efetuavam "operações contraterroristas" em Nablus e outras cidades da Cisjordânia.



O serviço médico do Crescente Vermelho informou que 31 pessoas ficaram feridas na área.



O exército israelense intensificou as operações e detenções na Cisjordânia após quatro ataques no país nas últimas três semanas que deixaram 14 mortos.



Durante o mesmo período, as tropas do Estado hebreu mataram 16 palestinos, incluindo os autores dos ataques, segundo um balanço da AFP.