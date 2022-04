Número de mortes por tempestade nas Filipinas sobe para 67

O balanço da tempestade tropical Megi nas Filipinas subiu para 67 mortos nesta quarta-feira, depois que as equipes de emergência encontraram mais corpos sepultados pelos deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas.



A maioria das mortes aconteceu em localidades ao redor da cidade de Baybay, na província de Leyte.



Ao menos 48 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas e 27 estão desaparecidas depois que dos deslizamentos atingiram áreas agrícolas próximas a Baybay.



Três pessoas morreram na província central de Negros Oriental e mais três na ilha de Mindanao (sul).



Treze pessoas morreram e 150 estão desaparecidas no vilarejo de Pilar, no município de Abuyog, província de Leyte, depois que uma torrente de lama e terra empurrou as casas para o mar e enterrou a maior parte do assentamento.