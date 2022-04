Candidato ao governo de Hong Kong considera difícil competir sem rival

John Lee, ex-comandante da Segurança de Hong Kong, afirmou nesta quarta-feria que "não é fácil" ser candidato único ao cargo de chefe de Governo da cidade, pouco depois de registrar sua postulação ao cargo.



Lee, de 64 anos, deve ser nomeado em maio chefe do Executivo de Hong Kong por um comitê leal a Pequim de 1.500 integrantes.



Apontado pela imprensa local como o favorito da China, Lee registrou nesta quarta-feira sua candidatura no organismo eleitoral.



Questionado por um jornalista se a disputa seria fácil por não ter rivais, ele respondeu: "Não é fácil porque tenho trabalhado muito duro para explicar a vários membros (do comitê) como será minha plataforma eleitoral".



Lee renunciou ao cargo de comandante da Segurança da cidade para aspirar o principal cargo do governo local.