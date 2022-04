Rússia afirma que mais de mil soldados ucranianos se renderam em Mariupol

Mais de 1.000 soldados ucranianos se renderam às tropas russas na cidade de Mariupol, cercada há várias semanas, afirmou nesta quarta-feira (13) o ministério russo da Defesa.



"Na cidade de Mariupol, na zona da fábrica metalúrgica Ilich (...) 1.026 militares ucranianos da 36ª brigada da Marinha entregaram as armas de maneira voluntária e se renderam", afirmou o ministério em um comunicado.



De acordo com a nota, 150 deles estavam feridos e foram levados para um hospital de Mariupol.



Na madrugada de quarta-feira, uma reportagem do canal público Russia 24 já havia anunciado a rendição de mais de 1.000 soldados nesta localidade.



As imagens mostram homens com roupas camufladas transportando feridos em macas ou interrogados, de pé, no que parecia ser uma caverna.



Na terça-feira, as autoridades regionais do sudeste da Ucrânia afirmaram que pelo menos 20.000 pessoas morreram em Mariupol, bombardeada há mais de 40 dias.



Os combates se concentram agora na gigantesca zona industrial da cidade.