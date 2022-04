Petróleo tem alta de mais de 6%

Os preços do petróleo fecharam nesta terça-feira em alta de mais de 6%, após o alívio das medidas contra a Covid na China, enquanto a Opep alertou que não poderá compensar a oferta de petróleo bruto russo.



O Brent subiu 6,25%, para 104,64 dólares, e o WTI, 6,69%, para 100,60. O mercado foi confortado "pelo fato de que a cidade de Xangai está, de alguma forma, em vias de voltar a ser operacional, o que colocará fim a uma forte queda da demanda de petróleo bruto", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.



Yawger estimou que os confinamentos na capital econômica da China representam uma redução no consumo de 1 milhão de barris de petróleo por dia.



"Acho que o mercado se recuperou de forma muito otimista nesse ponto", avaliou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management. "Essa mudança de política se deve à escassez de alimentos em grandes áreas. Não se trata, de forma alguma, de uma mudança na política chinesa de Covid zero", assinalou.