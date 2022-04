Washington lamenta contínuo 'retrocesso' dos Direitos Humanos no mundo

O governo do presidente americano, Joe Biden, pôs a guerra na Ucrânia como um exemplo do "retrocesso" dos direitos humanos no mundo, em um relatório publicado nesta terça-feira (12).



"Durante muitos anos temos sido testemunhas de um retrocesso alarmante da democracia, do Estado de direito, do respeito aos direitos humanos em várias partes do mundo", disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ao apresentar à imprensa o relatório anual do Departamento de Estado sobre os direitos humanos.



"Desde a publicação do nosso relatório anterior", há um ano, "este atraso, infelizmente, continuou", acrescentou.



Blinken mencionou a situação na Ucrânia desde que foi invadida pela Rússia como o caso "mais flagrante" das "consequências humanas deste retrocesso".



E voltou a acusar as tropas russas de terem cometido "atrocidades generalizadas" nas zonas que ocuparam, como "corpos deixados nas ruas com as mãos amarradas; teatros, estações de trem, edifícios reduzidos a escombros com civis em seu interior"; "testemunhos de mulheres e meninas que foram violentadas, e civis assediados, que morrem de fome e frio".



O secretário de Estado denunciou sobretudo as violações dos direitos humanos em países com os quais os Estados Unidos têm relações medíocres, como a China, à qual voltou a acusar de praticar um "genocídio" contra os muçulmanos uigures, ou as "prisões arbitrárias de mulheres, manifestantes e jornalistas" no Afeganistão desde que os talibãs tomaram o poder em agosto.



- Cuba e Nicarágua -



O relatório destaca aos governos que "prenderam, torturaram ou inclusive assassinaram injustamente opositores políticos, ativistas, defensores dos direitos humanos ou jornalistas" citando, além de Rússia e China, a Coreia do Norte, Síria e Nicarágua, onde acusa o presidente Daniel Ortega de favorecer "ativamente a impunidade" de quem viola os direitos humanos se lhe for leal.



O texto, que abrange 198 países e territórios, documenta abusos contra manifestantes pacíficos que exigem democracia e liberdades fundamentais em Mianmar, Belarus, Hong Kong, Sudão ou Cuba, um "estado autoritário", diz, onde a maioria dos abusos é cometida por "funcionários governamentais sob a direção de seus superiores".



Blinken também condenou desvios em países aliados de Washington, como Egito, ao qual atribuiu a prisão do advogado e defensor dos direitos humanos Mohamed al-Baqer, ou Etiópia, onde assegura que "todos os beligerantes" cometeram "atrocidades".



O chefe da diplomacia rejeitou as críticas das organizações de direitos humanos, que lamentam que o governo americano não exerça pressão suficiente sobre certos países aliados.



"Tanto sendo um país amigo ou um país com o qual temos realmente discrepâncias, nossa unidade de medida é a mesma" porque os direitos humanos "são universais", insistiu.



Ao contrário, os Estados Unidos fazem o mea culpa internamente. "Reconhecemos que nossa nação nem sempre conseguiu proteger a dignidade e os direitos de todos os americanos", reconhece o informe.



Joe Biden considera os direitos humanos uma pedra angular de sua política externa e em dezembro passado comemorou a Cúpula pela Democracia, da qual foram excluídos vários países latino-americanos: Venezuela, Nicarágua, Cuba, Bolívia, El Salvador, Honduras, Guatemala e Haiti, todos eles citados no relatório, que os acusa de corrupção e impunidade.



Mas em 2021 também houve avanços nos direitos humanos, alguns "signos de progresso e flashes de esperança" que o relatório enumera: no Iraque, as eleições foram mais transparentes do que em 2018, em Botsuana um tribunal descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo e no Turcomenistão foram indultados dois testemunhas de Jeová detidos por objeção de consciência sobre prestar o serviço militar.