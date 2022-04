Zelensky propõe troca de magnata por ucranianos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs nesta quarta-feira trocar o magnata próximo do Kremlin Viktor Medvedchuk, detido em Kiev após fugir da prisão domiciliar, por ucranianos capturados na Rússia.



"Proponho trocar esse seu cara pelos nossos meninos e meninas que se encontram detidos na Rússia", sugeriu Zelensky em um vídeo publicado no aplicativo Telegram.



Autoridades ucranianas anunciaram hoje a captura do empresário ucraniano, muito próximo do presidente russo, Vladimir Putin, e que havia desaparecido dias após a invasão das tropas de Moscou, em 24 de fevereiro.



Preso desde o ano passado sob a acusação de traição, Medvedchuk é uma das pessoas mais ricas do país e sua figura é bastante polêmica, devido a seus laços estreitos com Putin, padrinho de sua filha mais nova.