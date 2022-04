Deputado revela compra de próteses penianas para o exército brasileiro

Depois do Viagra... Próteses penianas. O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) revelou nesta terça-feira (12) que o Ministério da Defesa comprou 60 implantes de pênis infláveis para o exército.



"Depois de denunciar que o governo Bolsonaro aprovou a compra de 35 mil Viagras para as Forças Armadas, identifiquei gasto MILIONÁRIO com próteses penianas para o Exército", destacou o deputado em sua conta no Twitter.



O parlamentar obteve a informação do Portal de Transparência Governamental, que permite acessar dados sobre os gastos públicos mediante solicitação.



Segundo Vaz, o governo gastou cerca de 3,5 milhões de reais ao pagar entre 50.000 e 60.000 reais por cada uma das próteses de silicone, entre 10 e 25 centímetros.



O Ministério da Defesa não respondeu nesta terça ao pedido de comentários da AFP sobre estas compras.



"O povo brasileiro sofre para conseguir medicamentos nas unidades de saúde e um grupo é atendido com próteses caríssimas", reclamou em nota enviada à AFP Vaz, que prometeu levar o caso ao Ministério Público Federal com o senador Jorge Kajuru (Podemos) para que possíveis irregularidades sejam investigadas.



O produto é indicado para casos de disfunção erétil, assim como os compridos de Viagra, cuja compra foi revelada na segunda.



O Ministério da Defesa justificou as compras de Viagra para tratar "pacientes com hipertensão arterial pulmonar", patologia para a qual também se usa o medicamento.



O argumento não impediu que centenas de internautas brasileiros publicassem uma enxurrada de comentários sarcásticos nas redes sociais.