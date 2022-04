Washington lamenta contínuo 'retrocesso' dos Direitos Humanos no mundo

O governo do presidente americano, Joe Biden, denunciou nesta terça-feira (12) um "retrocesso" contínuo dos direitos humanos no mundo, ilustrado, segundo ele, pela guerra na Ucrânia.



"Há muitos anos assistimos a um retrocesso alarmante da democracia, do Estado de direito, do respeito aos direitos humanos em várias partes do mundo", disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ao apresentar à imprensa o relatório anual do Departamento de Estado sobre os direitos humanos.



"Desde a publicação do nosso relatório anterior", há um ano, "este atraso, infelizmente, prosseguiu", acrescentou em nome do governo, que afirma pôr os direitos humanos no centro de sua política estrangeira.



Blinken evocou a situação na Ucrânia desde a invasão russa como a ilustração da "mais flagrante" das "consequências humanitárias deste declive", ao acusar novamente as forças moscovitas de "atrocidades generalizadas" nas regiões que ocupam.



Algumas destas atrocidades são "os corpos deixados nas ruas com as mãos amarradas; teatros, estações ferroviárias, imóveis reduzidos a ruínas com civis no interior"; "testemunhos de mulheres e crianças violentadas e civis assediados, morrendo de fome e frio"; enumerou.



O secretário de Estado denunciou sobretudo as violações de direitos humanos nos países inimigos dos Estados Unidos, ao acusar novamente a China de praticar um "genocídio" com os muçulmanos uigures e os talibãs de multiplicar as "prisões arbitrárias de mulheres, manifestantes e jornalistas" desde sua chegada ao poder em agosto no Afeganistão.



Mas também criticou o viés de países sócios de Washington, como Egito, ao qual criticou pela prisão do advogado e defensor dos direitos humanos Mohamed al-Baqer; ou da Etiópia onde, disse, "todos os beligerantes" cometeram atrocidades e onde "milhares de etíopes são detidos injustamente em condições que põem sua vida em risco".



Blinken rejeitou as críticas de organizações em defesa dos direitos humanos que lamentam justamente que o governo Biden não pressione suficientemente alguns países aliados.



"Seja um país amigo ou um país com o qual temos verdadeiras diferenças, nossa unidade de medida é a mesma" porque os direitos humanos "são universais", declarou.