Juiz ouve alegações em ação do México contra fabricantes de armas nos EUA

O governo do México e os oito fabricantes de armas americanos aos quais acionou por "negligência" apresentaram nesta terça-feira (12) suas alegações orais em uma corte de Boston, que decidirá se continua com a demanda, informou a chancelaria mexicana.



O juiz F. Dennis Saylor IV ouviu por teleconferência as alegações das empresas que pedem que a ação seja indeferida, e as razões do México para prosseguir com ela, disse durante coletiva de imprensa Alejandro Celorio, consultor jurídico da chancelaria.



"O que está em jogo atualmente é a decisão do juiz em relação ao avanço ou não para a etapa seguinte", acrescentou Celorio, que avaliou que o juiz pode demorar "várias semanas" para analisar centenas de páginas de provas.



As empresas alvo da ação pedem o arquivamento do processo sob o argumento de que o México carece de "jurisdição pessoal" e que estão protegidas nos Estados Unidos por uma lei de imunidade.



"Nossos argumentos legais são suficientemente sólidos para ter a razão. Se não tivermos uma resolução favorável (...) recorreremos, sim, à instância de apelações para solicitar que a decisão seja revertida", acrescentou o assessor jurídico, falando em teleconferência.



Espera-se que a resolução do juiz nesta etapa, que não analisará o mérito do caso, seja conhecida por escrito e acompanhada de uma fundamentação em um ou outro sentido. A parte afetada poderá recorrer a uma corte de apelações.



O governo mexicano acusa as oito empresas de "negligência que facilita a transferência de armas" ao México, afetado por uma violência criminosa que deixou cerca de 340.000 assassinados desde dezembro de 2006, a maioria a tiros.



A ação, inédita na história dos países vizinhos, foi apresentada pelo México em 4 de agosto de 2021 e tem sido apoiada como amicus curiae (amigos da corte) por 26 promotores distritais americanos, além de Belize e Barbuda, e outros 14 estados federais.



Os fabricantes de armas acionados são Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt's Manufacturing, Glock Inc, Witmer Public Safety Group e Sturm, Ruger & Co.



A chancelaria calcula que entrem ilegalmente no México procedentes dos Estados Unidos mais de meio milhão de armas.



SMITH & WESSON HOLDING CORPORATION