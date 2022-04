O presidente americano, Joe Biden, fez referência nesta terça-feira (12) a um "genocídio" causado por "um ditador", uma alusão ao presidente russo, Vladimir Putin, durante um discurso sobre os preços dos combustíveis.



"Seu orçamento familiar, sua capacidade para encher um tanque, nada disso deveria depender de se um ditador declara guerra e comete um genocídio do outro lado do mundo", declarou Biden no estado de Iowa.



O governo de Biden atribui o aumento do preço da gasolina à invasão russa da Ucrânia, durante a qual as tropas russas cometeram atrocidades contra civis, segundo denúncias de uma parte da comunidade internacional.