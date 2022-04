Unesco vive guerra diplomática por reunião prevista na Rússia

Há semanas, e em paralelo à guerra na Ucrânia, uma batalha está sendo travada na Unesco para fazer com que uma reunião prevista para junho na Rússia seja transferida para outro lugar, já que cerca de 40 membros a consideram "inconcebível".



Vários países, a maioria ocidentais, tentam convencer o Comitê do Patrimônio Mundial para que encontre outro anfitrião para sua reunião anual, prevista para entre 19 e 30 de junho em Kazan, capital da república do Tartaristão, no sudoeste da Rússia.



A realização deste encontro foi decidida em julho de 2021, mas a ofensiva russa na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, mudou tudo.



A ministra da Cultura do Reino Unido, Nadine Dorries, foi a primeira a alertar, no início de março, que a reunião "no país de [Vladimir] Putin" era "inconcebível".



Um mês depois, seu homólogo ucraniano, Oleksandr Tkachenko, fez um apelo à Unesco e, em 8 de abril, 46 países-membros pediram em uma carta aberta aos membros do comitê que assumissem suas responsabilidades frente à ofensiva russa que destrói "o valor universal excepcional" da Ucrânia.



"Nestas circunstâncias, não iremos a Kazan nem a nenhuma sessão presidida pela Rússia organizada em outro país", advertiram os signatários, entre eles Colômbia, Estados Unidos, França e Reino Unido.



Desde então, as negociações discretas continuam para tentar chegar a um acordo.



A direção-geral da Unesco lembrou que o Comitê do Patrimônio Mundial é independente. Para tomar uma decisão como a de mudar a sede desta reunião há duas maneiras: ou dois terços de seus 21 membros devem pedir uma sessão extraordinária e, uma vez o comitê reunido, deve votar por maioria simples ou consenso a proposta, ou os Estados-membros da mesa do Comitê tomam esta decisão em uma reunião.



Dado o pouco tempo que resta e com o objetivo de evitar um boicote vergonhoso da reunião em Kazan, fontes da Unesco sugerem que, talvez, a melhor opção seja adiar o evento por alguns meses ou organizá-lo em algum lugar neutro, como a sede da organização em Paris.