Negociações do programa nuclear 'avançam bem', afirma líder supremo do Irã

O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta terça-feira (12) que as negociações para retomar o acordo nuclear assinado em 2015 entre Irã e seis grandes potências avançam bem e pediu aos dois lados que resistam às pressões.



"Nas negociações, o trabalho avança bem", declarou Khamenei às autoridades iranianas, incluindo o presidente Ebrahim Raisi.



"Continuem trabalhando sem esperar os resultados das negociações, sejam positivos ou negativos", acrescentou o guia supremo, de acordo com trechos de seu discurso publicados em sua página da Internet.



O Irã negocia há um ano diretamente na capital austríaca com França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China - e indiretamente com os Estados Unidos -, para reativar o acordo, conhecido oficialmente como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA).



O acordo de 2015 oferece ao Irã um alívio das sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear, para garantir que Teerã não possa desenvolver uma arma nuclear, algo que sempre negou querer fazer.



No entanto, a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018 sob o mandato do então presidente Donald Trump e a reimposição de duras sanções econômicas fizeram com que o Irã começasse a violar seus próprios compromissos.



"Nossa equipe de negociação resistiu até agora aos pedidos excessivos do outro lado e continuará resistindo", afirmou Khamenei.



"Foi o outro lado que quebrou sua promessa (ao se retirar do acordo) e chegou a um ponto morto", explicou, sem mais detalhes.



Na segunda-feira, o Irã mencionou suas dúvidas sobre "a vontade" de Washington de chegar a um acordo.



As divergências persistem principalmente sobre a retirada dos Guardiões da Revolução (exército ideológico do Irã) da lista de "organizações terroristas estrangeiras" dos Estados Unidos, na qual foram inseridos por Trump.