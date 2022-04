Argélia acusa Marrocos de 'assassinatos seletivos' no Saara Ocidental

A Argélia acusou, nesta terça-feira (12), Marrocos pelos "assassinatos seletivos" de três pessoas, depois de informações publicadas pela imprensa sobre um ataque marroquino no disputado território do Saara Ocidental.



Segundo veículos da mídia vinculados aos separatistas saharauis da Frente Polisário, um ataque aéreo atribuído a Marrocos teve como alvo no domingo de manhã caminhões perto da fronteira entre Mauritânia e o Saara Ocidental, causando três mortos cuja nacionalidade não foi informada.



Nem Marrocos nem Mauritânia fizeram comentários a respeito.



"A Argélia condena energicamente os assassinatos seletivos cometidos com armas de guerra sofisticadas pelo reino de Marrocos, fora de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, contra civis inocentes, naturais de três países da região", disse o ministério argelino das Relações Exteriores em um comunicado.



"Essas práticas se parecem com atos repetidos de terrorismo de Estado e têm características de execuções extrajudiciais que podem levar a investigações nos órgãos competentes da ONU", acrescentou.



Em novembro, a Argélia já havia anunciado a morte de três de seus cidadãos em um bombardeio no Saara Ocidental, o qual atribuiu a Marrocos.



O Saara Ocidental, ex-colônia espanhola, é considerado um "território não autônomo" pela ONU.



Marrocos, que controla cerca de 80% deste território rico em recursos minerais e com águas de pesca abundante, enfrenta há décadas a Frente Polisário, que exige um referendo de autodeterminação.



As tensões aumentaram nos últimos meses entre os dois países e a Argélia rompeu relações com seu vizinho no final de agosto.