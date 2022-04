Crítico à invasão da Ucrânia é condenado a 15 dias de prisão na Rússia

Um dos principais críticos do Kremlin na Rússia, Vladimir Kara-Murza, foi condenado, nesta terça-feira (12), a 15 dias de detenção por desacato às forças de segurança, anunciou à AFP seu advogado Vadim Projorov.



"O tribunal (...) condenou Vladimir Kara-Murza a 15 dias de prisão, a pena máxima prevista por insubordinação aos policiais", disse.



O comunicado de sua prisão descreve "um comportamento inadequado de Kara-Murza, que mudou de direção, acelerou o passo e tentou fugir quando viu os policiais", acrescentou o advogado.



Kara-Murza, de 40 anos, é um ex-jornalista próximo ao opositor Boris Nemtsov, assassinado perto do Kremlin em 2015, e de Mikhal Khodorkovski, um ex-oligarca convertido em detrator do presidente Vladimir Putin.



Não foram comunicadas as razões pelas quais os policiais esperavam esse opositor em frente ao seu edifício, na segunda à noite (11), disse o defensor do réu recordando que seu cliente criticou a intervenção militar na Ucrânia nos últimos dias.



"Evidentemente, sua posição política fez com que as autoridades decidissem prendê-lo", opinou.



As autoridades russas reforçaram o arsenal de leis contra seus detratores e publicar notícias sobre a operação militar russa na Ucrânia, consideradas falsas pelo governo, pode acarretar em 15 anos de prisão.



Kara-Murza, que segue vivendo na Rússia, afirmou que foi envenenado em duas ocasiões, em 2015 e 2017, devido a suas posições políticas.