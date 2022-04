Opep revisa para baixo crescimento da demanda por petróleo

A Opep revisou para baixo, nesta terça-feira (12), suas previsões de aumento da demanda global de petróleo, particularmente devido ao impacto esperado no crescimento econômico mundial devido à guerra da Rússia na Ucrânia.



A organização agora prevê um crescimento anual na demanda de petróleo bruto de 3,7 milhões de barris por dia uma queda de 0,5 em relação à projeção de março, "o que reflete a revisão para baixo do crescimento econômico mundial".



Consequentemente, a demanda global por petróleo deve aumentar para um total de 100,5



"O crescimento econômico global para 2022 se reduz para 3,9%, abaixo dos 4,2% do mês anterior. Isso leva em conta o impacto do conflito no leste da Europa, bem como os efeitos persistentes da pandemia de coronavírus", indicou a Opep em seu relatório de abril.



"Em termos gerais, considerando que a maioria dos países flexibilizou as medidas de confinamento adotadas pela covid-19, a demanda por petróleo apresentou um forte crescimento de quase 5 no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado", acrescentou.



"No entanto, considerando os recentes eventos geopolíticos no leste da Europa, espera-se que no segundo e terceiro trimestre de 2022 haja um crescimento de 3,5 em comparação com os mesmos períodos do ano passado", disse a organização.



"As tensões políticas no leste da Europa devem deslocar a oferta para outras regiões" e, assim, "apoiar as contribuições das refinarias nessas regiões", destaca a Opep.