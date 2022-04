EUA condena 'opressão' em Cuba e incentiva aqueles que levantam a voz

Os Estados Unidos condenaram a "onda de opressão" em Cuba e elogiaram aqueles que levantam a voz contra a "repressão", em um tuíte do chefe da diplomacia para as Américas publicado nesta terça-feira.



"No #11J, o regime cubano desencadeou uma onda de opressão implacável contra seu próprio povo. Cada uma das vozes que se erguem diante dessa repressão faz a diferença na vida dos injustamente perseguidos. Junte-se a nós para perguntar #PresosPorQué", tuitou Brian Nichols.



O tuíte foi acompanhado de um vídeo com a hashtag #PresosPorQué, uma campanha do Departamento de Estado em favor dos presos políticos cubanos lançada meses atrás.



"Centenas de cubanos inocentes estão sendo condenados a anos de prisão" pelo "crime de protestar pacificamente", denunciou.



"Em 11 de julho de 2021, dezenas de milhares de cubanos foram às ruas (...) devido à repressão da liberdade de expressão, um sistema de saúde falido e má gestão econômica. Em vez de ouvir o povo cubano, o regime deteve mais de 1.400 deles; na tentativa de silenciá-los, usam julgamentos simulados para prender injustamente centenas de cubanos", diz a legenda que acompanha as imagens.



"Uma geração de cubanos passará grande parte de suas vidas atrás das grades pelo simples ato de falar", acrescenta.



"Os Estados Unidos estão com todos os cubanos que buscam uma vida melhor e uma voz em seu governo", insiste o vídeo, que insta a comunidade internacional a se manifestar e "agir para ajudar o povo cubano".



Em julho de 2021, manifestações eclodiram na ilha, resultando em uma morte, dezenas de feridos e 1.395 detidos, dos quais 728 continuam presos, segundo a última contagem da ONG Cubalex, com sede em Miami.



Alguns dos detidos foram condenados a até 20 anos de prisão, de acordo com o grupo Justicia 11J, que acompanha os julgamentos.