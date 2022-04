Veja as festas ilegais que fragilizam Boris Johnson

Uma festa de Natal, uma confraternização de despedida, vinho e queijo ao sol... o governo de Boris Johnson é acusado de celebrar uma dezena de festas em pleno confinamento pela pandemia da covid-19, pelas quais agora algumas personalidades serão multadas, entre elas o primeiro-ministro e seu ministro das Finanças.



- 15 de maio de 2020 -



Uma foto publicada pela imprensa mostra o primeiro-ministro, sua agora esposa (então noiva), Carrie, e colaboradores do governo saboreando queijos e vinhos no jardim de Downing Street.



O país estava em meio ao primeiro confinamento, e os encontros sociais estavam proibidos. Johnson alegou que se tratava de "pessoas no trabalho, falando de trabalho".



- 20 de maio de 2020 -



Cerca de 100 pessoas são convidadas, por um e-mail enviado pelo secretário particular do primeiro-ministro, Martin Reynolds, para "aproveitar o bom tempo", tomando algumas bebidas "com distanciamento social" nos jardins da residência oficial.



Naquele momento, os britânicos podiam se encontrar apenas com uma pessoa, ao ar livre e em um local público.



Johnson se desculpou no Parlamento por ter passado 25 minutos nessa reunião e afirmou que pensava que era um "encontro de trabalho".



- 19 de junho de 2020 -



Johnson participa de uma festa surpresa de aniversário organizada em sua homenagem em Downing Street. Cerca de 30 pessoas estiveram no evento, segundo o canal ITV. Uma porta-voz afirma que o primeiro-ministro ficou "por menos de dez minutos" nessa "breve reunião" de sua equipe.



- 13 de novembro de 2020 -



A imprensa fala de uma festa com colaboradores na residência oficial de Johnson. O dirigente alega que "as normas foram cumpridas o tempo todo". Nesse momento, o Reino Unido estava em seu segundo confinamento.



- 27 de novembro de 2020 -



Testemunhas anônimas citadas pela imprensa afirmam que, apesar do confinamento, aconteceu uma festa de despedida para uma funcionária de Downing Street. Nela, o primeiro-ministro teria, inclusive, discursado. O encontro teria reunido cerca de 50 pessoas em uma sala.



- 10 de dezembro de 2020 -



O Ministério da Educação confirmou que, em 10 de dezembro, celebrou uma festa, na qual cerca de 20 pessoas se reuniram para tomar "bebidas e canapés". Depois do fim do segundo confinamento na Inglaterra, Londres ainda aplicava restrições que proibiam pessoas de casas diferentes de se reunirem em espaços fechados.



- 14 de dezembro de 2020 -



Após a publicação de uma foto na imprensa, o Partido Conservador admitiu a celebração de uma festa não autorizada em sua sede de Londres, organizada pela equipe do então candidato à prefeitura de Londres, Shaun Bailey. Depois disso, ele renunciou como presidente da comissão de polícia e crime da prefeitura de Londres.



- 15 de dezembro de 2020 -



O jornal Sunday Mirror publica uma foto do primeiro-ministro ao lado de dois assessores, participando de um concurso de perguntas online. Downing Street admitiu que o dirigente participou "brevemente" do ato, destacando que era virtual.



- 16 de dezembro de 2020 -



O Ministério de Transportes pediu desculpas por uma festa de Natal "inadequada" celebrada em seus escritórios.



- 18 de dezembro de 2020 -



Uma colaboradora próxima de Johnson renunciou ao cargo, após brincar em um vídeo que viralizou sobre uma festa de Natal à qual teriam comparecido cerca de 40 pessoas nesse dia, em Downing Street.



O primeiro-ministro disse que estava "furioso" e que, desde que o assunto começou, foi "garantido repetidamente" que "não aconteceu nenhuma festa" e que "nenhuma regra" foi violada.



- 16 de abril de 2021 -



Segundo o jornal Daily Telegraph, duas reuniões de despedida "com álcool" foram organizadas em Downing Street na véspera dos funerais do príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth II, que sentou-se sozinha, distante de seus familiares e amigos, no funeral na capela do Castelo de Windsor.



Boris Johnson afirma que não esteve presente nessas reuniões, nas quais o álcool foi levado clandestinamente em uma mala, porque estava em sua casa de campo em Chequers.



Downing Street pediu desculpas à rainha.



- Vinhos às sextas-feiras -



O Mirror afirma que, todas as sextas-feiras, os funcionários de Downing Street terminavam sua semana de trabalho compartilhando uma garrafa de vinho, uma "tradição de longa data" que continuou mesmo com a pandemia.