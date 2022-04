Guerra na Ucrânia causa reação em cadeia na economia global, alerta Banco Mundial

A guerra da Rússia contra a Ucrânia promoveu uma reação em cadeia na economia mundial, como o aumento dos preços da energia e dos alimentos, que agravará a pobreza, a fome e o endividamento, informou, nesta terça-feira (12), o presidente do Banco Mundial.



Diante dessas "crises sobrepostas", David Malpass pediu para os países mais desenvolvidos manter os mercados abertos e reverter as políticas que concentram riqueza.



A guerra explodiu justo quando a economia mundial tentava se recuperar da pandemia de covid-19 e os novos confinamentos na China aumentam as incertezas sobre a situação, declarou o presidente da instituição durante um discurso na capital da Polônia, Varsóvia.



"Nunca antes, tantos países experimentaram uma recessão ao mesmo tempo, sofrendo a perda de capital, do emprego e dos meios de vida. Ao mesmo tempo, a inflação continua acelerando", afirmou Malpass durante uma coletiva na Escola de Economia de Varsóvia, transmitida virtualmente.



Malpassa deu essas declarações antes das reuniões da próxima semana do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e voltou a se comprometer em ajudar a Ucrânia.



As duas instituições mundiais ofereceram rapidamente ajuda ao país europeu e o Banco Mundial está mobilizando 3 bilhões de dólares em financiamento.



Como parte deste programa, Malpass anunciou que o Banco obteve o apoio de doadores de 1 bilhão de dólares em financiamento sob o órgão de empréstimos em condições favoráveis, a Associação Internacional de Fomento (IDA-AID), assim como 100 milhões de dólares para a Moldávia.



"A proposta será enviada à junta diretiva do Banco Mundial para sua aprovação", disse.