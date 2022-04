Inflação de março nos EUA é a maior em mais de 40 anos

(foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A inflação anualizada nos Estados Unidos registrou, em março, seu nível mais alto em mais de 40 anos, sobretudo, pela disparada dos preços da gasolina em meio à guerra no Ucrânia.Os preços subiram 8,5% em 12 meses, contra 7,9% em fevereiro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado nesta terça-feira pelo Departamento do Trabalho.Este informe é o primeiro a incluir o impacto da invasão russa da Ucrânia e das consequentes sanções ocidentais contra Moscou. Neste contexto de crise, os preços dos alimentos e da energia subiram no mundo todo.Em um mês, os preços aumentaram 1,2%, contra 0,8% em fevereiro. Apenas o preço da gasolina nos Estados Unidos subiu 18,3% em relação ao mês anterior, representando cerca de metade da inflação, acrescentou o departamento.Os preços totais da energia subiram 11% em relação a fevereiro, o que incluiu um salto de 22,3% nos preços do petróleo, detalhou o relatório.Há um ano, a inflação está acima da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos).