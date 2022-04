A bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta segunda-feira (11) em um contexto de escalada dos rendimentos dos bônus do Tesouro diante da perspectiva de uma forte inflação em março.



No sino do fechamento, o Dow Jones recuou 1,19% a 34.309,07 pontos.



O tecnológico Nasdaq perdeu 2,18% a 13.411,96 unidades e o S&P; 500, 1,69% a 4.412,60.