Biden nomeia dois assessores especiais para Cúpula das Américas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou dois assessores especiais para a Cúpula das Américas em Los Angeles, informou nesta segunda-feira (11) a secretária de imprensa da Casa Branca.



O ex-senador americano Christopher Dodd, com quem Biden trabalhou em estreita colaboração na Comissão de Relações Exteriores do Senado durante mais de 28 anos, e a ex-congressista Debbie Mucarsel-Powell, nascida no Equador, serão seus conselheiros especiais para a cúpula que será celebrada do dia 6 ao 10 de junho, informou a secretária de Imprensa, Jen Psaki, em comunicado.



Os dois acreditam que o presidente Biden "renovará e fortalecerá a colaboração e o respeito essenciais para um futuro resplandecente" durante este encontro, o único que reúne os líderes dos países da América do Norte, do Sul e Central e do Caribe, acrescenta a nota.



Sob o lema "Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo", os governos, a sociedade civil e o setor privado trabalharão "juntos no fortalecimento de nossas democracias, na construção de economias mais prósperas e inclusivas e na melhor proteção dos direitos humanos, da saúde, da dignidade e da segurança de nosso povo", assinala Psaki.



Na década de 1960, antes de entrar no Congresso, Dodd fez parte do Corpo de Paz do presidente John Kennedy e Mucarsel-Powell é conhecida por ter apoiado os venezuelanos que fugiam de seu país defendendo um Status de Proteção Temporária para eles, um amparo migratório que impede a deportação e lhes dá acesso a uma permissão de trabalho.