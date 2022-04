Opositor crítico à ofensiva na Ucrânia é preso na Rússia

Um dos principais opositores do Kremlin que ainda vive na Rússia, Vladimir Kara-Murza, foi preso nesta segunda-feira (11) perto de sua residência, de acordo com seu advogado, Vadim Projorov.



Os motivos da detenção não foram informadas até o momento e as autoridades não fizeram nenhuma declaração, mas Kara-Murza criticou recentemente em várias oportunidades a intervenção militar de Moscou na Ucrânia.



A Rússia reforçou seu arsenal legislativo para fazer frente às críticas pela operação militar. Publicar informação sobre o exército considerada falsa pelo governo pode valer uma pena de até 15 anos de prisão.



Além disso, multiplicaram-se as detenções de manifestantes e os fechamentos de ONGs, meios independentes e o bloqueio de redes sociais.



Kara-Murza, de 40 anos, é um ex-jornalista próximo ao opositor Boris Nemtsov, assassinado nos arredores do Kremlin em 2015, e de Mikhail Khodorkovsky, um oligarca que se tornou crítico de Vladimir Putin.



O opositor afirma ter sido envenenado em duas ocasiões por suas atividades políticas, em 2015 e em 2017.



Apesar de tudo, ele continua a viver na Rússia, enquanto muitas figuras da oposição foram para o exílio, especialmente após o envenenamento no ano passado de Alexei Navalny, a besta negra do Kremlin.