Petróleo cai abaixo de US$ 100 afetado por confinamento em Xangai

O petróleo caiu acentuadamente nesta segunda-feira para abaixo de US$ 100 o barril, afetado pelo confinamento em Xangai, que afeta a demanda mundial do produto.



O barril do Brent para entrega em junho caiu 4,18%, para US$ 98,48, em Londres. Já o do WTI para maio caiu 4,04%, a US$ 94,29.



"Os preços cederam nesta segunda-feira devido a preocupações com a China e seus confinamentos, às quais se soma a incerteza sobre a Rússia e sua capacidade futura de exportar petróleo" se a Europa aplicar novas sanções, resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group.



O uso de reservas estratégicas por alguns países consumidores "ajuda a acalmar os temores" de escassez "e substitui parte da oferta russa ausente do mercado", comentou Fiona Cincotta, da City Index.



