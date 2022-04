Parlamento regional dá aval para primeiro governo com extrema direita na Espanha

O parlamento regional de Castela e Leão deu luz verde nesta segunda-feira (11) ao primeiro executivo na Espanha em que a extrema direita governará junto com os conservadores, algo sem precedentes em mais de quatro décadas desde o retorno da democracia no país.



O parlamento desta zona rural de 2,4 milhões de habitantes localizada ao norte de Madri aprovou o segundo mandato como presidente regional do conservador Alfonso Fernández Mañueco, do Partido Popular (PP), que governará este feudo de direita por 35 anos em coalizão com a extrema direita do Vox.



Em seu discurso de posse, Fernández Mañueco pediu para ser valorizado "por suas ações, com justiça, sem preconceitos e sem ataques preconcebidos", e prometeu que seu governo será "forte (...), com as ideias claras e também (...) sem complexos".



Na semana que vem, o conservador de 56 anos tomará posse de um executivo que incluirá três "ministérios" regionais para o Vox, que também terá a presidência do parlamento regional.



Nas eleições regionais antecipadas de fevereiro, nas quais o PP foi o vencedor, o Vox deu um salto exponencial e passou de uma cadeira para 13 das 81 no parlamento. Juntos, os dois partidos conseguiram a maioria absoluta necessária para governar.



"Este governo de coalizão é uma alternativa possível para toda a Espanha", comemorou o líder do Vox, Santiago Abascal, que não esconde a ambição de repetir o sucesso nas urnas em outras regiões do país, possivelmente até a nível nacional nas próximas eleições gerais, que serão realizadas em menos de dois anos.



"Não escondemos a preocupação do governo de que a extrema direita ocupe a responsabilidade do governo" em Castela e Leão, disse a porta-voz do governo nacional (da esquerda), Isabel Rodríguez, à emissora Antena 3, criticando que "a direita espanhola está abraçando a extrema direita".



O Vox foi fundado em 2014 e seus resultados eleitorais foram marginais até que, em final de 2018, apareceu com força no parlamento da Andaluzia (sul), bastião histórico da esquerda e região mais populosa da Espanha.



Nas eleições legislativas de 2019, o Vox tornou-se a terceira força a nível nacional, atrás de socialistas e conservadores, com 52 dos 350 deputados que compõem o Congresso espanhol.



As pesquisas apontam para um resultado melhor nas próximas eleições gerais, o que lhe daria a possibilidade de formar uma maioria absoluta com o PP.