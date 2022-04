Papa Francisco visitará o Cazaquistão em setembro

O papa Francisco viajará em setembro ao Cazaquistão, onde participará de um congresso sobre o diálogo entre religiões, anunciou nesta segunda-feira (11) a presidência do maior país da Ásia Central.



Em conversa por videoconferência com o presidente Kasym Jomart Tokayev, o papa "confirmou a visita oficial ao Cazaquistão e sua participação no sétimo Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais" previsto para 14 e 15 de setembro, afirmou a presidência em um comunicado.



A primeira edição deste congresso, que busca promover o diálogo entre as religiões,foi realizada em 2003.



O Cazaquistão é fronteiriço e diplomaticamente próximo à Rússia, que atualmente realiza uma ofensiva militar na Ucrânia, contra a qual o pontífice se pronunciou várias vezes.



O Cazaquistão foi abalado em janeiro por protestos violentos que afundaram o país em uma crise política sem precedentes desde sua independência em 1991, após a queda da União Soviética.