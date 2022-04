Ataques na RDC deixam cerca de 30 mortos em dois dias

Cerca de 30 pessoas foram mortas no domingo e nesta segunda-feira em ataques a vilarejos em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), atribuídos aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF), informaram fontes locais.



Desde domingo, "os rebeldes atacaram a população" em duas aldeias ao redor de Komanda, em uma das quais 17 civis foram mortos e nas outras nove foram mortos, bem como em uma ponte sobre o rio Ituri, onde houve quatro mortes, segundo David Beiza, presidente da Cruz Vermelha no território de Irumu (sul de Ituri).



"Desde ontem ouvimos disparos de armas leves e pesadas" contra essas duas aldeias, Mangusu e Shauri Moya, confirmou Daniel Herabo, presidente da sociedade civil da "sede" (entidade administrativa) de Basili, segundo o qual também há "degolados" entre as vítimas.



A região, mergulhada na violência de grupos armados há mais de 25 anos, é alvo de frequentes ataques sangrentos do grupo ADF, apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico como sua filial na África Central.



A Igreja Católica da RDC afirma que as ADF mataram cerca de 6.000 civis desde 2013.